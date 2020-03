GPs do Vietnã e Bahrein adiados devido ao coronavírus

Os Grandes Prêmios de Fórmula 1 do Bahrein, em 22 de março, e do Vietnã, em 5 de abril, foram adiados para datas ainda não determinadas devido à pandemia do novo coronavírus, anunciaram nesta sexta-feira os organizadores das duas corridas.

"A Fórmula 1 e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) continuam trabalhando em estreita colaboração com os promotores no Bahrein e Vietnã e com as autoridades locais para seguir a situação e tomar o tempo necessário para estudar a viabilidade de outras datas para cada GP, mais tarde este ano se a situação permitir", afirma um comunicado divulgado pelas entidades.

"Em consequência, a Fórmula 1 e a FIA preveem que o Mundial comece (em Zandvoort, Holanda) em 1º de maio, mas dado o forte aumento de casos de COVID-19 na Europa nos últimos dias, esta situação será examinada com regularidade", completa o texto.

As decisões pretendem garantir a "saúde e a segurança dos funcionários, dos participantes do Mundial e dos torcedores", afirmou a categoria, poucas horas depois do cancelamento do GP da Austrália, que aconteceria no domingo e seria o início da temporada.

Antes do anúncio do adiamento, a corrida do Bahrein, a segunda prevista no calendário, a etapa seria disputada com portões fechados.

O quarto GP da temporada 2020, a corrida da China prevista para 19 de abril, já havia sido adiado.