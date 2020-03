Portugal decreta estado de alerta por coronavírus

O governo de Portugal decretou estado de alerta para poder mobilizar o serviço de proteção civil, a polícia e o exército em seus esforços para controlar a epidemia provocada pelo novo coronavírus.

"Os ministros do Interior e da Saúde decidiram declarar estado de alerta em todo o país, para que a proteção civil e as forças de segurança possam intervir", anunciou o governo socialista em um comunicado.

Com o objetivo de limitar a propagação do novo coronavírus, o governo português aprovou quase 30 medidas de exceção, entre elas o fechamento a partir de segunda-feira de creches, escolas e universidades.

O primeiro-ministro Antonio Costa anunciou na quinta-feira à noite as grandes diretrizes das medidas "temporárias", que incluem o fechamento de casas noturnas, a proibição de desembarque nos portos do país de passageiros de cruzeiros e a suspensão as visitas aos asilos.

Em Lisboa, alguns supermercados estão ficando sem frutas e verduras, conservas e papel higiênico.

Portugal anunciou até o momento 78 casos de COVID-19, sem nenhuma vítima fatal.