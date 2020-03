Forças de segurança iranianas vão 'esvaziar as ruas'

As forças de segurança receberam ordens de "esvaziar as ruas" dentro de 24 horas no Irã para conter a propagação do novo coronavírus, informou o chefe do Estado-Maior, o general Mohammad Hossein Baqeri, em declaração televisionada.

Uma comissão recém-criada será encarregada de supervisionar a operação para "esvaziar lojas, ruas e estradas", de acordo com a decisão nacional a ser implementada em 24 horas.

Com 514 mortos e mais de 11.300 pessoas infectadas, o Irã é um dos países mais afetados pela pandemia.