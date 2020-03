A Premier League inglesa decidiu nesta sexta-feira suspender todas as partidas até 4 de abril, após uma série de casos de coronavírus, incluindo o técnico do Arsenal Mikel Arteta e o jogador do Chelsea Callum Hudson-Odoi.

"Após uma reunião de acionistas celebrada hoje, decidimos por unanimidade suspender a Premier League com a intenção de voltar em 4 de abril, sob reserva dos conselhos médicos e das condições do momento", anunciou a Premier League em um comunicado.