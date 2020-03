Manifestantes seguem para Parlamento, imagem inédita desde 2014 na Tailândia

Centenas de manifestantes pró-democracia vestidos de preto caminharam para o Parlamento tailandês, nesta sexta-feira (13).

Esta é uma imagem inédita desde o golpe de Estado de 2014, que levou ao poder ao general Prayut Chan-O-Cha, que dirige um governo civil.

Em janeiro, uma concentração "contra a ditadura" reuniu milhares de pessoas em um parque da cidade, mas esta é a primeira manifestação nas ruas da capital.

"Não temos medo", diziam os estudantes, vestidos de preto em sinal de "luto pela morte do Estado de direito, a justiça e a democracia".

O motivo de sua insatisfação é a dissolução, em fevereiro, do partido de oposição Future Forward e a inabilitação de 16 de seus afiliados.

Esta sigla se tornou a terceira força política do reino nas legislativas de 2019, graças, sobretudo, aos votos dos jovens tailandeses, preocupados com o papel do Exército na política.

Às turbulências políticas se somam as dificuldades econômicas e a epidemia do novo coronavírus, que espantou os turistas, vitais para as finanças do país.

Um ano depois das legislativas, a Tailândia, palco de 12 golpes de Estado desde a abolição da monarquia absoluta em 1932, continua profundamente dividida.