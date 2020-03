Uefa adia partida das Champions e Europa League da próxima semana

A Uefa anunciou nesta sexta-feira o adiamento de todas as partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa previstas para a próxima semana devido à propagação do coronavírus.

"Em linha com as decisões tomadas por vários governos, todas as partidas de competições de clubes da Uefa programadas para a próxima semana estão adiadas", anunciou a entidade europeia em um comunicado.

A medida implica as partidas de volta dos últimos quatro confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira e quarta-feira, e os jogos de volta das oitavas da Europa League, na quinta-feira.

As partidas da Champions Juventus-Lyon e Manchester City-Real Madrid, programados para terça-feira, já haviam sido adiadas na quinta-feira devido à quarentena a que foram submetidos os jogadores do time italiano e da equipe espanhola.

Para quarta-feira, Bayern-Chelsea e Barcelona-Napoli foram adiados.

A decisão da Uefa segue o movimento dos campeonatos nacionais, já suspensos na Itália, Espanha e França, enquanto a Inglaterra decidirá nesta sexta-feira e a Alemanha deve propor a suspensão na segunda-feira, após uma rodada com portões fechados no fim de semana.