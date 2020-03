A UEFA anunciou, nesta sexta-feira (13), o adiamento de todas as partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa que aconteceriam na semana que vem, devido à propagação do coronavírus.

"Alinhado com as decisões tomadas por vários governos, todas as partidas de competições de clubes da UEFA programadas para a semana próxima estão adiadas", anunciou a confederação europeia em um comunicado.