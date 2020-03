Barnier apresenta à UE 'ambicioso' projeto de acordo pós-Brexit

O negociador europeu para o Brexit, Michel Barnier, anunciou nesta sexta-feira (13) ter enviado para os países da União Europeia (UE) um "ambicioso" projeto de futura relação comercial com o Reino Unido.

"Enviamos um projeto de acordo sobre uma nova associação para a Eurocâmara e para o Conselho [da UE, que representa os países do bloco] para discutir isso", tuitou Barnier, para quem uma relação "ambiciosa" é possível.

A segunda rodada de negociação entre a UE e o Reino Unido, que devia acontecer na próxima semana em Londres, foi cancelada pela pandemia do coronavírus, mas ambas as partes estudam como continuar negociando.

Barnier anunciou que publicará o projeto de acordo comercial, após as discussões com os eurodeputados e com o Conselho. Segundo um diplomata europeu, porém, "isso mostrará apenas que a UE e o Reino Unido tomam caminhos diferentes".

O negociador "acha que isso dá vantagens [para a UE], mas não é assim. Isso demonstrará que o que propomos é basicamente diferente do que eles propõem", acrescentou este diplomata, ao ser questionado pela AFP.

O Reino Unido se retirou da UE em 31 de janeiro. A expectativa é fechar, até 31 de dezembro de 2020, os termos para sua futura relação com a UE. Nesta data, as regras europeias deixarão de ser aplicadas no território.