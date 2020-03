A Liga de Futebol Profissional (LFP) da França decretou nesta sexta-feira a suspensão imediata e até nova ordem da Ligue 1 e da Ligue 2 devido à epidemia de coronavírus, informaram fontes próximas à entidade.

Em uma reunião do conselho de administração por telefone, a LFP decidiu "por unanimidade", de acordo com as fontes, suspender a liga, seguindo o exemplo do futebol italiano e espanhol.