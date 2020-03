Mórmons suspendem cerimônias públicas por coronavírus

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias anunciou nesta quinta-feira que decidiu suspender todas as cerimônias e encontros públicos ao redor do mundo devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo os Mórmons, a medida foi adotada após consultas com as autoridades médicas e os governos, e da "orientação do Senhor nestes assuntos".

A suspensão até novo aviso afeta "todas as reuniões públicas dos membros da Igreja", incluindo o culto e as conferências, destaca uma carta enviada aos membros.

"Sempre que for possível, os líderes devem realizar qualquer reunião essencial através da tecnologia", orienta o documento.

Fundada em 1830, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem sua sede no estado americano de Utah e conta com 16 milhões de membros.