Primeira-dama canadense é diagnosticada com coronavírus

O governo do Canadá informou nesta quinta-feira que Sophie Gregoire Trudeau, esposa do primeiro-ministro Justin Trudeau, foi diagnosticada com o novo coronavírus.

A primeira-dama canadense retornou de Londres com sintomas de gripe e foi submetida a exames.

"Sophie Gregoire Trudeau fez hoje exames para a Covid-19. E o resultado foi positivo", informou o gabinete do primeiro-ministro.

Mais cedo, o primeiro-ministro divulgou a informação que pretendia trabalhar de casa pelos próximos dias.

"Embora ele não sinta nenhum sintoma, o primeiro-ministro optou por trabalhar em casa em auto-isolamento como uma precaução até que os resultados (de sua esposa) sejam conhecidos", indicava um comunica emitido horas antes do anúncio do contágio da primeira-dama.

Trudeau planeja se reunir por telefone "com líderes internacionais" e cancelou uma reunião marcada para quinta e sexta-feira em Ottawa com os primeiros-ministros das províncias e territórios canadenses.

A presidente e vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, conversarão por telefone com os líderes provinciais por "considerar ações coletivas para limitar a disseminação do Covid-19 e proteger os canadenses", segundo o comunicado.

O coronavírus infectou mais de 150 pessoas no Canadá e deixou um morto desde que a pandemia começou em dezembro na China.

- Medidas rigorosas em Quebec -

Com 13 casos em seu território, o governo de Quebec anunciou uma série de medidas estritas para impedir a propagação do coronavírus nessa província, em particular pedindo aos viajantes que retornam do exterior que sejam isolados por duas semanas.

O governo da província também proibiu reuniões em locais fechados com mais de 250 pessoas e pediu à população que trabalhe de casa sempre que possível.