Bolsonaro pede adiamento de protesto contra Congresso e Supremo

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira o adiamento do protesto convocado para o dia 15 de março em apoio ao seu governo e contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, devido à ameaça do novo coronavírus.

Em rede nacional de TV, Bolsonaro destacou que "diante do avanço do coronavírus em muitos países, a Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia. O sistema de saúde brasileiro, como dos demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos (...) e é provável que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, haver motivo para qualquer pânico.

"Há recomendação das autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares. Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente", disse o presidente sobre os protestos de domingo.

"Os movimentos espontâneos e legítimos marcados para o dia 15 de março atendem aos interesses da Nação. Balizados pela lei e pela ordem, demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas".

As organizações Nas Ruas e São Paulo Conservador cancelaram a convocação para o protesto após o apelo do presidente.

No Brasil há 77 casos confirmados do novo coronavírus, e outros 1.422 suspeitos, segundo o ministério da Saúde.