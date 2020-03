Espanha fecha escolas e aplica quarentena em cidades por coronavírus

Diante do forte avanço do coronavírus, as autoridades espanholas colocaram - pela primeira vez - em quarentena várias cidades, e anunciaram o fechamento de escolas e universidades em todo o território.

A Espanha é um dos países mais afetados na Europa pelo vírus, junto à Itália, França e Alemanha.

No território espanhol há 3.052 casos registrados e 84 óbitos, segundo as autoridades.

Nesta quinta-feira, a Espanha adotou um leque frenético de medidas. A mais severa foi o isolamento de quatro localidades catalãs, onde moram 66 mil pessoas, para "manter controlado" um foco "com forte crescimento" na cidade de Igualada, 70 km de Barcelona, informou a ministra regional da Saúde, Alba Vergés.

As escolas e universidades de todo o país ficarão fechadas até a próxima segunda-feira, após recomendação do governo central, de Pedro Sánchez.

O governo anunciou medidas para reforçar os serviços de saúde e minimizar o impacto do vírus no turismo, em um dia no qual a Bolsa de Madri perdeu 14%, a maior queda de sua história.

Entre os dias 13 e 26 de março não poderão atracar nos portos espanhóis navios de cruzeiro "de qualquer origem".

A Liga Espanhola de Futebol suspendeu seu campeonato por ao menos duas semanas.

Na área econômica, o Executivo aprovou um decreto para injetar 4,225 bilhões de euros, sendo 2,8 bilhões para reforçar os serviços de saúde dos 17 governos regionais.

Também estão previstos 400 milhões de euros em créditos para o setor turístico e de hotelaria, impactado por cancelamentos devido à pandemia.

As pequenas e médias empresas poderão adiar e parcelar o pagamento de impostos nos próximos seis meses, uma medida que manterá em circulação 14 bilhões de euros de liquidez, segundo o governo.