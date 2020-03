Disneylândia na Califórnia fechará ao público por novo coronavírus

O parque de diversões Disneylândia, um dos mais populares da Califórnia, fechará suas portas ao público a partir do sábado como medida de precaução diante do novo surto de coronavírus no país, informou um porta-voz nesta quinta-feira (12).

O complexo Disneyland Resort, localizado em Anaheim e que inclui hotéis e dois parques de diversões, será fechado de sábado até o final do mês, seguindo a recomendação do governo da Califórnia de suspender qualquer evento com mais de 250 pessoas para impedir a propagação do vírus.

O parque Universal Studios, outro importante ponto turístico em Los Angeles, anunciou pouco depois que também permanecerá fechado entre os dias 14 e 28 de março.

"Embora não tenhamos sido informados de nenhum caso de Covid-19 no Disneyland Resort, apenas examinamos as diretrizes da ordem executiva do governador da Califórnia", que recomenda suspender todos os eventos com mais de 250 pessoas.

"Preocupados com nossos visitantes e empregados, estamos fechando a Disneylândia e o Disney California Adventure, a partir da manhã de 14 de março até o final do mês", informou o porta-voz do parque, que anunciou que os seus hotéis fecharão dois dias depois.

"Os hotéis Disneyland Resort permanecerão abertos até segunda-feira, 16 de março, para que os hóspedes possam tomar as providências necessárias para a viagem", acrescentou.

A área comercial Downtown Disney, adjacente aos parques e com restaurantes e lojas, permanecerá aberta.

"Seguiremos a situação atual e seguiremos os conselhos e orientações das autoridades federais e estaduais e das agências de saúde.

A Disney informou que continuará pagando os funcionários durante esse período. Também indicou que reembolsará aqueles que queiram alterar ou cancelar suas visitas.

A Disney também decidiu suspender nesta quinta a estreia do filme live action de "Mulan" nos EUA, com sessão adiada para duas semanas.

A Califórnia registrou quase 200 casos positivos. Seu governador, Gavin Newsom, disse em comunicado que a Disney "tomou a decisão certa".

"Espere mais anúncios como esse em breve", acrescentou. A Disneyland é o segundo parque de diversões mais visitado do mundo, atrás do Magic Kingdom na Disney World Florida, com 18,7 milhões em 2018, segundo a empresa AECOM.