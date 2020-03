Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de venda plurianual com a NAVYA, importante empresa que atua em sistemas de condução autônoma. A NAVYA utiliza sensores lidar da Velodyne desde 2015 na produção de sua frota de transporte autônoma que presta serviços de mobilidade a administrações municipais e locais privados.

A NAVYA planeja expandir mundialmente seus veículos de transporte com sensores de última tecnologia da Velodyne para localização precisa e detecção de objetos em tempo real. A frota de transporte autônoma da NAVYA oferece soluções de mobilidade eficazes ponto a ponto com recursos otimizados de navegação e segurança. Os veículos de transporte utilizam sistemas avançados de orientação e detecção, além de contar com tecnologia de aprendizagem profunda.

"Estamos mantendo nossa parceria com a Velodyne Lidar porque sua tecnologia nos permite colocar rapidamente veículos de transporte em operação", comentou Jérôme Rigaud, diretor de operações da NAVYA. "Nossa bem-sucedida experiência de cinco anos trabalhando com soluções lidar da Velodyne já mostrou que eles fornecem um importante componente em nosso kit de sensores, necessários para levar nossa frota ao estágio de implementação massiva."

"A NAVYA está na vanguarda da invenção e da ampliação dos negócios de transporte autônomo e proporciona uma solução de mobilidade inovadora e limpa", afirmou Anand Gopalan, diretor executivo da Velodyne Lidar. "Seus veículos de transporte sem condutor demonstram como os sensores lidar da Velodyne fornecem dados robustos para a navegação segura e eficiente em centros urbanos, hospitais, universidades, fábricas e diversos outros ambientes."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a NAVYA

A NAVYA é o maior nome francês em sistemas de condução autônoma. Com 280 funcionários na França (Paris e Lyon) e nos Estados Unidos (Michigan), a NAVYA busca se tornar a maior fornecedora de sistemas de condução autônoma para transporte de passageiros e produtos. Desde 2015, a NAVYA tem sido a primeira a comercializar e colocar em serviço soluções de mobilidade autônoma. O AUTONOM® SHUTTLE - seu principal eixo de desenvolvimento - foi lançado em setembro de 2015, com 160 unidades vendidas até 31 de dezembro de 2019, principalmente nos Estados Unidos, França, Alemanha, Suíça, Japão e Austrália. O AUTONOM® TRACT é voltado ao transporte de produtos. Criado em 2014 com o apoio da Robolution Capital, fundo de investimentos administrado por 360 parceiros de capital e sua acionista de referência, os acionistas da NAVYA incluem também o fundo Gravitation e o Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) administrado pela Cap Decisif Management e pelos grupos Valeo e Keolis.

A NAVYA é negociada no mercado regulado da Euronext em Paris (código ISIN: FR0013018041 - NAVYA).

Para saber mais, acesse www.navya.tech.

