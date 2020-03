O que se sabe sobre do veto dos EUA aos viajantes vindos da Europa

Os viajantes procedentes da Europa não poderão entrar nos Estados Unidos por pelo menos um mês a partir da próxima sexta-feira (13), uma medida anunciada na última quarta pelo presidente Donald Trump para frear a propagação do coronavírus no país.

- Quando começa o veto e até quando durará?

A medida entrará em vigor na próxima sexta, dia 13 de março, às 23H59 de Washington (03H59 GMT do sábado ou 00H59 do sábado no horário de Brasília) e não afetará nenhum dos voos com destino aos Estados Unidos que pousem antes desse horário.

O presidente americano anunciou essa proibição de entrada por 30 dias, ainda que a comunicação oficial da Casa Branca não especifique nenhum prazo.

- A quem se aplica a proibição?

O veto afeta qualquer titular de passaporte estrangeiro que tenha estado em um dos 26 países do Espaço Schengen de livre circulação nos 14 dias anteriores a sua solicitação de entrada nos Estados Unidos.

O Espaço Schengen inclui a Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Suécia e Suíça.

A proibição não incluirá os cidadãos do Reino Unido ou da Irlanda, a não ser que tenham viajado aos países do Espaço Schengen nas últimas semanas.

O veto não é apenas para os cidadãos dos países do espaço Schengen, mas qualquer pessoa que tenha estado em um desses territórios.

Isso significa que ninguém pode, por exemplo, viajar dos países do Espaço Schengen a outro com a esperança de poder dali conseguir entrar nos EUA.

- Por que o Espaço Schengen e não o Reino Unido?

Os EUA consideram a Europa como o maior foco atual de coronavírus. O governo americano acredita que a livre circulação no Espaço Schengen e a má resposta dos seus países diante da crise aumenta a transmissão.

"A livre circulação entre os países do Espaço Schengen dificulta a gestão da propagação do vírus", afirmou a Casa Branca.

Pelo mesmo motivo, Trump proibiu a entrada de viajantes da China desde 31 de janeiro e adotou medidas similares com o Irã, outro foco do contágio, no último 29 de fevereiro.

Não houve explicação oficial para justificar porque o Reino Unido ficou fora do veto.

- Quem está isento?

Os cidadãos americanos e os residentes permanentes nos Estados Unidos, assim como os cônjuges desses cidadãos ou residentes permanentes, não serão afetados por essa medida.

Também não será aplicada aos pais e familiares menores de 21 anos que tenham cidadania americana.

Estão isentos também os diplomatas estrangeiros, os funcionários da OTAN, funcionários do governo que cuidem de assuntos do Estado, trabalhadores que contenham o avanço do vírus e pessoal das companhias aéreas.

- O que acontece com quem tem permissão de trabalho nos EUA?

Segundo a medida anunciada, os que tiverem uma permissão de trabalho nos Estados Unidos não poderão entrar no país se tiverem visitado algum país do Espaço Schengen nos 14 dias antes a sua solicitação de entrada.

- Afetará o comércio?

Não. A Casa Branca informou que o comércio não será afetado pela medida.

"O livre comércio entre os EUA e os países do Espaço Schengen continua sendo prioridade para os Estados Unidos", declarou a Casa Branca.