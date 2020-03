Fifa adia início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar-2022

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (12) o adiamento o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2020, cujas duas primeiras rodadas estavam previstas para serem disputadas entre 26 e 31 de março, devido à pandemia do coronavírus.

De acordo com um comunicado da Fifa divulgado desde Zurique, "foi decidido adiar o início das eliminatórias sul-americanas após consultar a Conmebol". A entidade também afirmou que "os detalhes sobre os jogos adiados serão discutidos e anunciados no futuro".

"A Fifa continuará avaliando a situação relacionada ao Covid-19 e decidirá se convém introduzir outras modificações no calendário" das eliminatórias, com o objetivo de "proteger a saúde e segurança de todas as pessoas envolvidas".

A Fifa adotou a decisão um dia após as dez federações sul-americanas requisitarem a suspensão da rodada das eliminatórias em função da propagação do vírus.

Grande parte dos jogadores sul-americanos que integram as respectivas seleções sul-americanas jogam em países europeus muito afetados pela pandemia.