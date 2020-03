Brasileiro que encontrou Trump testa positivo para Covid-19

Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (12) pelo governo brasileiro, o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Fábio Wajngarten, que na última semana havia se encontrado nos Estados Unidos com o presidente americano, Donald Trump, foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Wajngarten acompanhou Bolsonaro em uma viagem do presidente brasileiro iniciada no último sábado (7), ambos retornando dos EUA na terça-feira (10). A agenda incluiu o encontro entre Trump e Bolsonaro, e ocorreu no resort do presidente americano, na Flórida.

O chefe da Secom, que tinha postado em seu Instagram uma foto lado a lado com Trump, desenvolveu sintomas parecidos com os de uma gripe comum e, ao investigar, testou positivo para o novo coronavírus.

Bolsonaro teria feito testes para o novo coronavírus.

De acordo com o gabinete presidencial, "(o governo) está tomando todas as medidas necessárias para proteger a saúde do presidente e todos os membros da comitiva que viajaram com ele para os Estados Unidos", disse em comunicado.

"Isso porque um dos membros da comitiva, o secretário de comunicação Fábio Wajngarten, foi infectado pelo novo coronavírus, Covid-19, como foi confirmado por um teste recente de contraprova".

Na comitiva de Bolsonaro também estavam sua esposa, vários políticos e quatro membros do seu governo, entre eles o chanceler Ernesto Araújo e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que informou ao G1 também ter se submetido ao teste de Covid-19.

Bolsonaro cancelou pela manhã uma viagem que faria a Mossoró, no Rio Grande do Norte. O ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, explicou que o cancelamento ocorreu por "questões de segurança sanitária".

- Trump: 'Não estou preocupado' -

O governo brasileiro informou em comunicado que após a confirmação do diagnóstico de Wajngarten, "já avisou às autoridades americanas sobre o ocorrido para que tomem as medidas necessárias".

No entanto, ao ser questionado Trump afirmou não estar preocupado.

"Eu realmente ouvi algo sobre esse assunto. Nós jantamos na Flórida, in Mar-a-Lago, com toda a comitiva. Eu não lembro se o assessor de imprensa estava lá. Se ele esteve lá, ele esteve lá. Mas nós não fizemos nada fora do comum", disse o presidente americano.

"Deixem eu esclarecer: eu não estou preocupado".

O porta-voz da Casa Branca disse que Trump e o vice-presidente Mike Pence "quase não tiveram interações com a pessoa (afetada)" durante a visita de Bolsonaro à Flórida.

"Não precisam se submeter a exames no momento", acrescentou.

Wajngarten cumpre "todas as recomendações médicas, em quarentena domiliciar, e só voltará ao trabalho quando não existir mais risco de transmissão da doença", ressaltou o governo brasileiro.

Durante sua viagem aos Estados Unidos, Bolsonaro havia comentado sobre a pandemia, considerando-a "superdimensionada".

"Os números estão demonstrando que o Brasil começou a arrumar sua economia. Obviamente os números de hoje [na Bolsa do Brasil e do mundo todo] têm a ver com os preços do petróleo basicamente, que despencou quase 30%, e na questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus", disse o presidente brasileiro.