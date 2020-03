Grécia lamenta sua primeira morte por coronavírus e número de infectados aumenta

A Grécia informou nesta quinta-feira (12) sobre a sua primeira morte por causa do novo coronavírus. Trata-se de um grego, de 60 anos, que viajou a Israel no final de fevereiro.

Até o momento, o governo grego confirmou 18 novos casos de contaminação nas últimas 24 horas, totalizando 117 infectados no país.

Segundo o ministério da Saúde grego, um grego de 66 anos, que tinha sido internado no hospital de Patras no último 2 de março e entubado no dia 6 de março, morreu nesta quinta pela manhã.

"Sofria de outras doenças (...) e passou por uma piora significativa que culminou em uma falência múltipla dos órgãos", ressaltou o ministério.

O falecido tinha participado de uma peregrinação do Egito a Israel em um grupo no qual foram constatados 20 casos de contaminação por Covid-19.

O ministério da Saúde informou nesta quinta à tarde que tinham sido registrados 18 novos casos nas últimas 24 horas.

Por causa desse aumento, o governo tomou novas medidas, como o fechamento das salas de cinema, teatros, centros de lazer e locais noturnos, entre outros, por 15 dias.

"A propagação do vírus era esperada", indicou o porta-voz do ministério, Sotiris Tsiordas.

O primeiro caso constatado na Grécia, no último 26 de fevereiro, em Tessalônica (segunda maior cidade do país, no norte), foi o de uma mulher de 38 anos que tinha viajado à Itália. Ela recebeu alta do hospital em que foi tratada junto ao seu filho nesta quinta.

Na terça, o país havia anunciado o fechamento de todas as escolas, creches e universidades por duas semanas, como forma de tentar "frear a propagação" do coronavírus.

Todas as concentrações de pessoas e espetáculos públicos foram proibidos em duas regiões do Peloponeso, onde faleceu um sexagenário, que tinha sido hospitalizado junto a sua mulher.