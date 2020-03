Igrejas de Roma fechadas aos fiéis até 3 de abril

Todas as igrejas da diocese de Roma permanecerão fechadas até 3 de abril, com o objetivo de ajudar a interromper a pandemia do Covid-19, anunciou quinta-feira o cardeal italiano Angelo De Donatis, bispo vigário de Roma.

"Até sexta-feira, 3 de abril de 2020, o acesso às igrejas" em Roma e, de "maneira geral, aos locais de culto permitidos ao público, ficam proibidos a todos os fiéis", disse monsenhor De Donatis em comunicado à imprensa.

Embora as misssas, assim como qualquer outra reunião de pessoas, já tenham sido proibidas, as igrejas permanecem abertas aos fiéis.