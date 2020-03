Mercado assiste a maior queda em décadas depois de Trump suspender voos

O mercado de ações desabou nesta quinta-feira (12), com alguns registrando o pior dia em décadas, depois que o presidente americano, Donald Trump, suspendeu na última quarta todos os voos da Europa para os Estados Unidos e o Banco Central Europeu não alterou suas taxas de juros.

O preço dos barris de petróleo caiu bruscamente à medida que cresce o temor mundial por uma possível recessão.

O Banco Central Europeu não conseguiu acalmar os investidores apesar da série de medidas apresentadas como forma de ajudar a economia.

Os mercados vivem um "show de horrores", disse Connor Campbell, um analista financeiro na Spreadex. A suspensão dos voos potencializou "a probabilidade de uma recessão global", ressaltou Campbell.

Em entrevista ao site especializado no mercado de ações, Briefing.com, o analista-chefe Patrick J. O'Hare afirmou que "todos os esforços que estão sendo feitos para conter a progressão do coronavírus terão consequências negativas na economia".

Em todo o mundo, os mercados registraram quedas diárias não vistas em décadas, ou sequer já vistas.

- Pior desde os anos 1980 -

Londres registrou o seu pior dia desde a quebra da bolsa em 1987, conhecida como segunda-feira negra, e Frankfurt desde 1989, o ano da queda do muro de Berlim.

Paris sofreu o seu pior dia de perdas na história.

Tóquio entrou em um cenário pessimista, e Sidney registrou o seu pior dia desde a crise de 2008.

O Banco Central Europeu anunciou nesta quinta uma série de medidas para tentar combater o pânico financeiro, que terá um "grande impacto" na economia da zona do euro. No entanto, a decisão de não alterar suas taxas de juros frustrou ainda mais os mercados.

Milão fechou em queda de 16,9%, com a Itália em isolamento.

Mais cedo, em Wall Street, a Dow Jones registrou queda de mais de 8%, resultando em uma suspensão das suas atividades por 15 minutos.

Isso ocorreu antes do Fed anunciar que iria injetar uma grande quantia no sistema bancário, reduzindo as perdas registradas anteriormente.

- Projeções -

"As restrições de viagem equivalem a uma atividade econômica global mais lenta, então, se você precisar de mais persuasão para vender ... simplesmente caiu no seu colo", disse Stephen Innes, da AxiCorp, após a forte queda de Wall Street.

As viagens e o turismo foram particularmente afetados, uma vez que os países instituem proibições de viagens e requisitos de quarentena, com as ações das companhias aéreas despencando.

A recente desaceleração do mercado de ações havia eliminado US$ 11,3 trilhões em ações globais até o final da última quarta, de acordo com Howard Silverblatt, analista sênior da S&P; Dow Jones Indices.

Os preços do petróleo também foram atingidos. O preço do petróleo em Nova York fechou com queda de 4,5%, a 31,50 dólares, enquanto Brent para entrega em maio caiu mais de 7%, a 33,20 dólares em Londres.

"Agora estamos observando o mundo inteiro entrando isolamento", disse Vandana Hari, da consultoria Vanda Insights.

"Pode-se esperar que a demanda por petróleo diminua drasticamente e todas as projeções anteriores sobre o consumo de petróleo terão que ser revisadas".

- Bolsas às 14H45 (Horário de Brasília) -

Nova York - Dow: -7,7% com 21.696,46 unidades

Londres - FTSE 100: - 9,8% com 5.299,84 (fechada)

Frankfurt - DAX 30: - 12,2% com 9.161,13 (fechada)

Paris - CAC 40: -12,3% com 4.044,26 (fechada)

Milão - FTSE-Mib: -16,9% com 14.894 (fechada)

EURO STOXX 50: - 11,6% com 2.569,87

Tóquio - Nikkei 225: 4,4% com 18.559,63 (fechada)

Hong Kong - Hang Seng: - 3,7% com 24.309,07 (fechada)

Shanghai - Composite: - 1,5% com 2.923,49 (fechada)

Brent North Sea: -8,8% e US$ 32,64 por barril

West Texas Intermediate: -6,6% e US$ 30,80 por barril

Dólar/iene: alta para 105,19 iene de 104,54 iene às 21H00 GMT

Euro/dólar: baixa para $1.1098 de $1.1276

Libra/dólar: baixa para $1.2539 de $1.2825

Euro/libra: alta para 88,50 pence de 87,91 pence