Casa Branca diz que não Trump não precisa passar por teste de coronavírus

A Casa Branca afirmou nesta quinta-feira que o presidente Donald Trump não precisa fazer testes para o coronavírus, apesar de ter se encontrado com o secretário de Comunicação do presidente Jair Bolsonaro, que testou positivo para o COVID-19.

"A Casa Branca está ciente das informações de que um membro da delegação brasileira (...) deu positivo para o Covid-19", disse a porta-voz da presidência americana, Stephanie Grisham, em comunicado.

Trump e o vice-presidente Mike Pence "quase não tiveram interações com o indivíduo" durante a estadia de Bolsonaro no clube de golfe na Flórida no fim de semana passado. Eles "não precisam ser testados no momento", disse ela.

Grisham explicou que, de acordo com as diretrizes do governo, "atualmente não há indicação para testar pacientes sem sintomas, e apenas pessoas com exposição prolongada a casos positivos confirmados devem se autocolocar em quarentena".

Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira pelo governo brasileiro, o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Fábio Wajngarten, que, na última semana, encontrou-se nos Estados Unidos com o presidente americano, foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Wajngarten acompanhou Bolsonaro em uma viagem do presidente brasileiro iniciada no último sábado (7), ambos retornando dos EUA na terça-feira (10). A agenda incluiu o encontro entre Trump e Bolsonaro, e ocorreu no resort do presidente americano, na Flórida.

O chefe da Secom, que tinha postado em seu Instagram uma foto lado a lado com Trump, desenvolveu sintomas parecidos com os de uma gripe comum e, ao investigar, testou positivo para o novo coronavírus.

Trump afirmou não estar preocupado.

"Eu realmente ouvi algo sobre esse assunto. Nós jantamos na Flórida, in Mar-a-Lago, com toda a comitiva. Eu não lembro se o assessor de imprensa estava lá. Se ele esteve lá, ele esteve lá. Mas nós não fizemos nada fora do comum", disse o presidente americano.

"Deixem eu esclarecer: eu não estou preocupado".