Contágio do coronavírus é global no esporte

A onda de cancelamentos e adiamentos se estendeu no esporte devido à epidemia de coronavírus, na imagem da prestigiada NBA e do circuito de tênis profissional, paralisados, com a organização de outras grandes competições colocadas em dúvida, como o torneio de futebol da Eurocopa-2020.

A UEFA convocou para a próxima terça-feira (17) uma videoconferência com as federações europeias para decidir se manterá ou não a Liga dos Campeões, em meio às oitavas de final da competição.

Para a Eurocopa 2020, programada entre 12 de junho e 12 de julho, em um formato excepcional com 12 países-sede, também há muitas incertezas. A partida de abertura é Itália-Turquia em Roma, capital do país mais afetado da Europa pelo COVID-19, com 827 mortes e cerca de 12.500 casos.

Já atingido, o futebol europeu recebeu mais notícias negativas nas últimas horas: os testes positivos de dois jogadores da Série A, Daniele Rugani, da Juventus, e Manolo Gabbiadini, da Sampdoria.

A Juventus está em quarentena, incluindo Cristiano Ronaldo, isolado em sua ilha de Madeira natal, em Portugal, mas que não apresenta nenhum sintoma da doença.

Na Espanha, foi detectado o caso de um jogador de basquete do Real Madrid, fazendo com que o time e a equipe de futebol fiquem em quarentena, já que usam a mesma infraestrutura para treinar.

A UEFA anunciou nesta quinta-feira (12) que as partidas da Liga dos Campeões entre Juventus-Lyon e Manchester City-Real Madrid em 17 de março foram adiadas.

Quatro equipes já estão nas quartas; PSG e Atalanta, que jogaram com portões fechados, e Atlético de Madrid e Leipzig, que jogaram com público. A UEFA deve decidir sobre as partidas Barcelona-Napoli e Bayern-Chelsea, previstas para 18 de março.

A Espanha proibiu os voos diretos com a Itália até 25 de março.

- Rudy Gobert e a NBA -

Nos Estados Unidos, a NBA suspendeu na quarta-feira (11) sua temporada regular "até nova ordem", após o anúncio do primeiro caso entre atletas, o do francês Rudy Gobert do Utah Jazz.

Agora existem dúvidas sobre como encerrar a temporada, que normalmente iria até 15 de abril, antes do início dos playoffs.

Nesta quinta-feira, a Fiba e a Euroliga acompanharam a Liga dos EUA e suspenderam todas as competições europeias de clubes.

No tênis, as autoridades locais tomaram a iniciativa, cancelando o Masters 1000 de Miami, um dos mais prestigiados do ano após os Grand Slams, tanto nas categorias masculinas quanto nas femininas.

Pouco tempo depois, a ATP anunciou que todas as competições estavam interrompidas por seis semanas.

Na Fórmula 1, o lançamento da temporada está programado para este final de semana em Melbourne, mas a equipe da McLaren já se retirou depois que um membro de sua equipe testou positivo.

- A chama olímpica resiste -

Em meio à onda de cancelamentos, nesta quinta-feira a chama olímpica foi acesa em Olímpia, na ausência de espectadores devido ao coronavírus na Grécia, que teve sua primeira morte neste mesmo dia.

Na sede dos primeiros Jogos da antiguidade, a tocha foi acesa com os raios de um sol radiante e começará sua jornada para o Japão, para a cerimônia de abertura da Tóquio-2020, em 24 de julho. Apenas cem convidados compareceram ao evento.

Dúvidas também cercam os Jogos Olímpicos. "Uma anulação é impensável", afirmou o governador de Tóquio Yuriko Koike, nesta quinta-feira, um dia após a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Como estranha sobrevivente, a corrida de bicicleta Paris-Nice continua sendo disputada até domingo, com inúmeras medidas de segurança sanitária, incluindo as áreas de largada e chegada, com os espectadores afastados dos ciclistas.