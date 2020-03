Brasileiro que encontrou Trump testa positivo para COVID-19

Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (12) pelo governo brasileiro, o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Fábio Wajngarten, que na última semana havia se encontrado nos Estados Unidos com o presidente americano, Donald Trump, foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Wajngarten acompanhou Bolsonaro em uma viagem do presidente brasileiro iniciada no último sábado (7), ambos retornando dos EUA na terça-feira (10). A agenda incluiu o encontro entre Trump e Bolsonaro, e ocorreu no resort do presidente americano, na Flórida.

O chefe da Secom, que tinha postado em seu Instagram uma foto lado a lado com Trump, desenvolveu sintomas parecidos com os de uma gripe comum e, ao investigar, testou positivo para o novo coronavírus.

Trump afirmou não estar preocupado.

"Eu realmente ouvi algo sobre esse assunto. Nós jantamos na Flórida, in Mar-a-Lago, com toda a comitiva. Eu não lembro se o assessor de imprensa estava lá. Se ele esteve lá, ele esteve lá. Mas nós não fizemos nada fora do comum", disse o presidente americano.

"Deixem eu esclarecer: eu não estou preocupado".

Segundo a imprensa nacional, Bolsonaro também fez testes para o novo coronavírus.

De acordo com o gabinete presidencial, "(o governo) está tomando todas as medidas necessárias para proteger a saúde do presidente e todos os membros da comitiva que viajaram com ele para os Estados Unidos", disse em comunicado.

"Isso porque um dos membros da comitiva, o secretário de comunicação Fábio Wajngarten, foi infectado pelo novo coronavírus, COVID-19, como foi confirmado por um teste recente de contraprova".