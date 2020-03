LATAM reduz em 30% seus voos internacionais por coronavírus

Considerada a maior da América Latina, a companhia aérea chileno-brasileira LATAM anunciou nesta quinta-feira (12) que reduzirá seus voos internacionais em 30%, devido à menor demanda e a restrições de viagens impostas pelos governos em razão da pandemia de coronavírus.

"Diante de um cenário complexo e extraordinariamente dinâmico, a LATAM está adotando medidas imediatas e responsáveis para salvaguardar a sustentabilidade da empresa a longo prazo, protegendo os planos de viagens de passageiros e tentando cuidar do emprego de seus 43.000 trabalhadores", afirmou o vice-presidente comercial da companhia aérea, Roberto Alvo, em um comunicado à imprensa.

A medida será aplicada principalmente para voos da América do Sul para Europa e Estados Unidos entre 1º de abril e 30 de maio de 2020.

Além disso, a empresa informou que também decidiu "suspender novos investimentos, despesas e contratações, incentivos para licenças não remuneradas e antecipação de férias", em meio a restrições de entrada e saída para países como Estados Unidos, Itália, ou El Salvador, para impedir a expansão do coronavírus.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estimou na semana passada que as companhias aéreas poderiam perder até US$ 113 bilhões em receita em 2020, devido ao impacto do novo coronavírus.

Essa estimativa não leva em consideração as perdas no transporte de mercadorias.

O cenário mais crítico envolve uma redução de 19% na receita aérea global de passageiros.

A companhia aérea LATAM oferece serviços aéreos para 145 destinos em 26 países, com presença direta na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Possui mais de 42.000 funcionários e opera aproximadamente 1.400 voos diários, transportando mais de 74 milhões de passageiros anuais.