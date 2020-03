Mundo do entretenimento teme forte impacto pelo coronavírus

A ansiedade e o medo em relação ao coronavírus levaram vários governos e autoridades a agir, ampliando o número de grandes eventos cancelados no mundo todo, uma medida que ameaça a indústria do entretenimento com o caos econômico.

Grandes eventos foram cancelados na semana passada, incluindo o Ultra Music Festival de música eletrônica em Miami e o famoso South By Southwest, um evento de cultura e tecnologia de 10 dias em Austin. O Festival Coachella, marcado para abril, foi adiado para outubro.

Pearl Jam, Madonna e Santana estão entre os grandes artistas que cancelaram, ou adiaram, shows em casa e no exterior, devido ao medo do coronavírus, enquanto a Orquestra Sinfônica de Boston e o American Ballet Theatre de Nova York também cancelaram suas turnês pela Ásia e pelo Oriente Médio.

Elvan Sahin, moradora de 32 anos de Manhattan, decidiu não ir a um concerto de música clássica esta semana no Lincoln Center, em Nova York, devido ao vírus. "Acho que vou me sentir mais confortável se esperar que passe", disse.

"Estou acostumada a não ouvir os exageros sobre furacões e tempestades de neve, mas esse vírus contagioso é uma coisa nova para mim", afirmou à AFP.

Kevin Lyman, fundador do Warped Tour, um grupo de rock em turnê de 1995 a 2019, disse que a última vez que viu esse caos na indústria do entretenimento foi após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Em meio à comoção, ele recorda que a primeira reação foi "continuar com o show".

"Mas é claro que isso não aconteceu. O negócio da música ficou parado por um tempo", comentou.

Segundo Lyman, o pânico atual "é sem precedentes".

Adam Siegel, gerente de entretenimento da American Agents & Brokers, uma companhia de seguros cujos clientes incluem o Ultra, disse que grandes eventos como o Coachella podem ter até quatro ou cinco apólices de seguro diferentes.

O seguro contra ataques terroristas é comum desde o 11 de Setembro, e muitos americanos compram seguro contra tiroteios e massacres, informou. Mas o contrato básico não possui cláusula para doenças virais transmissíveis.

Agora é tarde demais. "Você não pode contratar um seguro para um prédio em chamas", exclama.

- "Território desconhecido" -

Neste território desconhecido, o Festival Coachella - que aguardava 125.000 pessoas em dois finais de semana de abril na Califórnia - esperou que o condado de Riverside declarasse uma emergência pública para anunciar seu adiamento.

Segundo Siegel, a declaração do condado de Riverside pode ter liberado qualquer apólice de seguro dos organizadores.

Permitiria também a aplicação da cláusula de "força maior" nos contratos, o que elimina a responsabilidade financeira entre artistas e promotores, em caso de emergências extremas e imprevisíveis.

O Coachella movimenta entre US$ 75 milhões e US$ 100 milhões a cada ano, de acordo com o jornal "Los Angeles Times".

Por enquanto, o evento foi apenas adiado, mas, se for cancelado, o pagamento do seguro por motivo de força maior poderá variar entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões.

E as consequências econômicas de adiar, ou cancelar, grandes festivais e eventos vão além de promotores e artistas, acrescenta Siegel.

"Há muito em jogo. Muito mais pessoas nesta cadeia alimentar que serão afetadas: fornecedores, equipe, comércios locais", explica.

Quase 400.000 pessoas residem no Vale de Coachella, e muitas delas são idosas, a população mais vulnerável ao coronavírus. Além disso, é uma área em que o turismo reina: o departamento de turismo de Palm Springs diz que a indústria detém um em cada quatro empregos.

O medo no circuito dos festivais é global, de acordo com Lyman.

Grandes empresas de entretenimento como a AEG - controladora da GoldenVoice, que organiza o Coachella - ou a Live Nation "vão sofrer o golpe", prevê, mas são os proprietários de clubes independentes que enfrentam sérias ameaças financeiras.

"Pode ser devastador para os pequenos empresários que dependem dos negócios semanais e não têm grandes fundos de reserva", afirmou.