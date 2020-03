Comunicado do Business Wire :The LEGO Group

O Grupo LEGO anunciou uma parceria com a Nintendo que vai mudar a forma como as pessoas interagem com o Super Mario no mundo físico, com a experiência de construção LEGO®.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200312005287/pt/

LEGO Super Mario collecting coins - blue background (Photo: Business Wire)

Ambas as companhias partilham a sua paixão pela inovação e por brincar e a sua colaboração levou a que a experiência de construção LEGO fosse reimaginada, para criar uma nova forma de brincar inspirada num dos mais queridos e icónicos personagens dos videojogos: o Super Mario.

Nem é um videojogo nem um tradicional set de construção, a linha LEGO® Super Mario? apresenta uma figura LEGO Mario interativa que apanha moedas num jogo que é jogado na vida real, com níveis criados com tijolos LEGO. A nova linha vai permitir às crianças experienciar como nunca, um mundo do Super Mario cheio de aventuras. O Super Mario ganhará vida no mundo físico e fará parte da já icónica experiência LEGO, apreciada por várias gerações.

Esta notícia foi acompanhada por um vídeo partilhado pelo Grupo LEGO e pela Nintendo, que mostra o que os fãs podem esperar dos sets LEGO Super Mario, que serão lançados durante 2020, com um jogador a usar a figura interativa de Mario para apanhar moedas num nível criado com peças LEGO (https://youtu.be/Fq3hw4imZ3g).

"Estamos muito felizes por trazer o Mario para o mundo real, através de brincadeiras interativas e sociais com LEGO", disse Julia Goldin, Chief Marketing Officer, EVP do Grupo LEGO. "Com esta experiência vamos ajudar milhões de crianças que gostam do Mario a brincar e a interagir com a sua personagem favorita de uma nova forma, onde podem criar e controlar o jogo. Ao incorporar as últimas tecnologias digitais, LEGO Super Mario é uma experiência altamente social, interativa e colaborativa para as crianças."

"Sempre gostei dos produtos da LEGO e da forma como ajudam as crianças a usar a sua imaginação para brincar", disse Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer da Nintendo Co., Ldt. "O novo produto que criámos com o Grupo LEGO procura combinar duas formas diferentes de brincar - uma onde podem construir livremente o mundo de Mario e outra onde vão poder jogar com a personagem, no cenário que acabaram de criar."

LEGO® Super Mario? vai ser lançado em 2020 e mais informação estará disponível no futuro.

www.LEGO.com/supermario

Sobre o Grupo LEGO:

A missão do Grupo LEGO é inspirar e desenvolver os construtores de amanhã, através do poder de brincar. O LEGO System in Play, assente nos tijolos LEGO, permite às crianças construir e reconstruir tudo o que possam imaginar. O Grupo LEGO foi fundado em Billund, Dinamarca, em 1932 por Ole Kirk Kristiansen, derivando o seu nome da junção das palavras dinamarquesas LEg GOdt, que significam "Brincar Bem". Hoje, o Grupo LEGO, permanece uma companhia familiar, sediada em Billund, sendo os famosos tijolos vendidos em mais de 140 países em todo o Mundo. Para mais informação www.LEGO.com.

Sobre a Nintendo:

Pioneira mundial na criação de entretenimento interativo, a Nintendo Co., Ldt., de Kyoto, Japão, produz e comercializa hardware e software para os sistemas portáteis Nintendo Switch? e Nintendo 3DS?. Desde 1983, quando lançou o Nintendo Entertainment System?, a Nintendo vendeu mais de 4,7 mil milhões de videojogos e 750 milhões de unidades de hardware em todo o Mundo, incluindo Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Game Boy?, Game Boy Advance, Nintendo DS, Super NES?, Nintendo 6?, Nintendo GameCube?, Wii? e Wii U?. Criou também ícones da indústria que se tornaram verdadeiros marcos, como Mario, Donkey Kong, Metroid, Zelda e Pokémon. Para mais informações visite: http://www.nintendo.com/.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200312005287/pt/

For more information, please contact: Denise Lauritsen, media@LEGO.com For Nintendo media inquiries: Rich George, rgeorge@golin.com Golin, 213-335-5554

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.