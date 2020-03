Irlanda fechará todas as escolas por coronavírus

Todas as escolas, universidades e centros culturais vão fechar as portas na República da Irlanda, a partir desta sexta-feira e até 29 de março, para tentar frear a propagação da pandemia de coronavírus - anunciou o primeiro-ministro Leo Varadkar, nesta quinta-feira.

O governo irlandês retomou, assim, a proibição de todas as reuniões com mais de 100 pessoas em lugares fechados e de mais de 500 pessoas no exterior, acrescentou Varadkar, de Washington, onde está de visita,

A entrevista foi transmitida pela emissora irlandesa RTE.

Na quarta à noite, a Irlanda tinha 43 casos confirmados de covid-19, com um óbito.