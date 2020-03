Xangai, capital econômica de China, reabre parcialmente locais turísticos

Vários monumentos e locais turísticos reabriram parcialmente nesta quinta-feira em Xangai, depois que a capital econômica da China não registrou nenhuma nova contaminação por coronavírus e as atividades começaram a ser progressivamente retomadas em outras regiões do país.

A Torre de Xangai, o segundo maior edifício do mundo, com 632 metros de altura, e a futurista Pérola do Oriente, a emblemática torre de TV com vista para o rio Huangpu, anunciaram a reabertura das plataformas de observação e de vários espaços, mas o acesso permanecerá submetido a certas restrições.

O Museu de Xangai reabrirá na sexta-feira, mas terá a entrada limitada a 2.000 visitantes por dia.

De acordo com a imprensa local, outros pontos turísticos serão reabertos gradualmente.

Na segunda-feira, o complexo Disneyland Xangai foi parcialmente reaberto. O parque de diversões permanece fechado, mas um "número limitado" de lojas, restaurantes e um hotel retomaram as atividades. A Disney citou a "primeira etapa de uma reabertura gradual", sem revelar quando o complexo voltará a funcionar 100%.

Xangai fechou praticamente todos os locais públicos no fim de janeiro, quando a China anunciou restrições drásticas para deter a propagação de covid-19.

Nas últimas semanas, no entanto, o número de novas infecções registrou queda considerável no país e na quarta-feira Xangai não relatou novos casos.

No total, o coronavírus provocou 3.169 mortes na China, o país mais afetado pela doença com 80.793 pessoas infectadas.