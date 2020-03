China fecha acesso ao Everest por temor do coronavírus

A China cancelou as permissões para escalar o Everest devido à pandemia de coronavírus, anunciaram nesta quinta-feira organizadores da expedição, a poucas semanas do início da alta temporada

A maior montanha do planeta é acessível pela China por seu flanco norte e pelo Nepal a partir do sul. Esta última via é tradicionalmente a de maior fluxo e não foi fechada até o momento.

Várias agências de alpinismo informaram à AFP que as autoridades chinesas anunciaram o fechamento de sua via rumo ao monte de 8.848 metros de altura. A temporada de primavera (hemisfério norte), a mais propícia para a dura escalada da montanha, acontece em abril e maio.

A pandemia do novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro, já deixou quase 4.600 mortos e 125.000 infectados em 113 países.