O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que a "perturbação econômica deve ser evitada" ao anunciar que a União Europeia (UE) avaliará a decisão do presidente Donald Trump de proibir por um mês todas as viagens da Europa para os Estados Unidos.

"Após a proibição das viagens anunciada pelo presidente Trump, examinaremos a situação hoje", escreveu Michel no Twitter.

"A Europa está tomando todas as medidas necessárias para conter a propagação do vírus COVID-19, limitar o número de pessoas afetadas e apoiar as pesquisas", completou.

Na quarta-feira, o presidente americano anunciou a proibição de entrada nos Estados Unidos dos estrangeiros procedentes da Europa, uma medida para deter a pandemia de coronavírus e que provocou uma nova tempestade nos mercados.

A decisão não é aplicada ao Reino Unido.

Além disso, o Departamento de Estado recomendou que os americanos não viajem ao exterior.

A Europa registra 22.307 casos do novo coronavírus e 930 mortes.