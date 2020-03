Nova York adia o desfile de São Patrício

Nova York adiou o desfile anual do dia de São Patrício, poucos dias depois de outras cidades americanas terem cancelado as celebrações do dia do padroeiro da Irlanda pela pandemia de coronavírus.

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, declarou que a decisão foi tomada após uma reunião com os organizadores do desfile.

O desfile de São Patrício de Nova York é o maior dos Estados Unidos e atrai milhões de pessoas a cada 17 de março.

O evento acontece há mais de 250 anos e não será organizado em 17 de março pela primeira vez, informou o jornal New York Times.

Autoridades afirmaram que o desfile acontecerá em uma data que ainda será determinada.