Trump suspende 'todas as viagens da Europa' para EUA por 30 dias

O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira a suspensão, por 30 dias, de todas as viagens da Europa para os Estados Unidos, visando deter a propagação do novo coronavírus.

"Decidi adotar medidas fortes mas necessárias para proteger a saúde e o bem-estar de todos os americanos", disse Trump em mensagem à Nação do Salão Oval da Casa Branca.

"Para evitar que cheguem novos casos ao nosso país, suspenderei todas as viagens da Europa aos Estados Unidos durante os próximos 30 dias".

A medida se aplicará a todos que estiveram durante os 14 dias prévios à chegada aos EUA em qualquer país do espaço Schengen, exceto para americanos e residentes permanentes.

"A nova determinação entrará em vigor à meia-noite de sexta-feira" (01H00 Brasília) e não envolverá o Reino Unido.

Trump, que lamentou que a União Europeia "não tenha adotado as mesmas precauções que os Estados Unidos".

Durante seu discurso de 10 minutos, o presidente definiu como um "vírus estrangeiro" o agente infeccioso já presente em 100 países.

O novo coronavírus teve sua origem na cidade chinesa de Wuhan.

Após o anúncio, os preços do petróleo recuaram na Ásia: o barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril perdia 6,28%, a 30,91 dólares, e o Brent do Mar do Norte recuava 6,04%, a 33,63 dólares.

Em outra decisão para conter a epidemia, Trump "pediu ao Congresso que permita aos americanos uma redução imediata de impostos" sobre a folha de pagamento.

O presidente informou ainda que adiará a cobrança de impostos a certas empresas e pessoas afetadas pela epidemia, uma medida que deve injetar mais de 200 bilhões de dólares de liquidez na economia americana.

Horas antes do discurso à Nação, o diretor do Centro de Prevenção de Enfermidades, Robert Redfield, havia advertido para o risco maior de propagação do coronavírus relacionado à Europa.

"Para nós, a verdadeira ameaça agora é a Europa. Os casos vêm de lá. Falando claro, a Europa é a nova China".

No início de fevereiro, Washington proibiu temporariamente a entrada nos Estados Unidos de cidadãos estrangeiros com passagem recente pela China.

O departamento de Estado, que havia recomendado aos cidadãos americanos não viajar à Itália, agora ampliou a recomendação a qualquer país.

A advertência destaca que os americanos que viajam para o exterior correm o risco de ficar retidos em muitas nações, incluindo aquelas onde ainda não há casos de coronavírus, "que podem restringir o trânsito (de pessoas) sem aviso prévio".

O novo coronavírus já matou 38 pessoas nos EUA, onde há 1.200 casos confirmados, segundo estatísticas da universidade americana Johns Hopkins.

A porta-voz da presidência Stephanie Grisham informou que "para exercer a maior precaução diante da epidemia" Trump decidiu "cancelar seus próximos eventos", em dois estados do Oeste do país.

Trump pretendia viajar ao Colorado e discursar no sábado em Las Vegas, Nevada, na Coalizão Republicana Judaica.