Comunicado do Business Wire :AMAALA

A AMAALA, o destino de ultraluxo localizado ao longo da costa noroeste da Arábia Saudita, anunciou a indicação da importante empresa de arquitetura Denniston como responsável pelo projeto da The Island.

Nicholas Naples, diretor executivo da AMAALA, declarou: "A AMAALA tem uma posição única no portfólio de hospitalidade global, que agrada viajantes selecionados que procuram viagens experimentais inovadoras. Nosso objetivo é criar experiências personalizadas que atendam às necessidades individuais de cada hóspede. Com base nas filosofias da arte, bem-estar e com inspiração na pureza do Mar Vermelho, estamos empolgados por trabalhar ao lado de Jean-Michel Gathy e a Denniston para trazer nossa visão de The Island à vida. Será aqui que nossos hóspedes embarcarão em uma jornada de transformação e nutrir a alma com arte e cultura, com oportunidades de criação em conjunto de arte filantrópica".

O The Island, que representa uma das três comunidades da AMAALA, será o lar tranquilo de uma comunidade artística exclusiva e um jardim botânico árabe em meio a uma coleção de esculturas. O local abrigará obras-primas nos quatro elementos principais do projeto: academia e museu de arte contemporânea, colônia de artistas no estilo de vida da Riviera, experiências artísticas imersivas e oportunidades de cocriação de arte e escultura.

Jean-Michel Gathy, projetista chefe da Denniston, afirmou:"O empreendimento The Island será uma joia interativa e imersiva inspirada nas artes. Seus componentes de estilo de vida, sua paisagem, museus e instalações de arte, juntamente com a comunidade artística, transformarão a ilha no 'Diamante do mar Vermelho'.

"Ela terá diversos espaços para instalações permanentes ou exposições temporárias e performances artísticas. A disposição gráfica de sua coluna poderá ser vista do céu e será reconhecida internacionalmente como um cartão-postal. O projeto apresenta todos os elementos programados e reflete as áreas, números e instalações. É algo simplesmente único, diferente de tudo que foi construído até hoje."

A comunidade ativa da The Island será ancorada por uma vila de artistas com estúdios de trabalho, lojas de artesanato e galerias, além de locais para exposições e performances que terão um calendário de obras transformadoras e imersivas durante todo o ano, representando o pilar nas artes e na cultura.

A construção da AMAALA, que está completamente integrada às ambições da Arábia Saudita para o futuro, está sendo implementada em três fases principais, com a conclusão do destino prevista para antes da realização do Saudi Vision 2030.

