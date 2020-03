Coreia do Sul registra 114 novos casos de coronavírus e ameaça a Seul

A Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira 114 novos casos de coronavírus, e as autoridades estão preocupadas com um novo foco que ameaça Seul.

Nos últimos dias, foram registrados quase 100 casos de contágio envolvendo um call center da capital coreana.

"Isto poderá provocar uma superpropagação na região metropolitana, onde se concentra a metade da população total", declarou o primeiro-ministro Chung Sye-kyun.

Até agora, quase 90% dos casos na Coreia do Sul foram registrados na cidade de Daegu (sul) e na vizinha Gyeongsang do Norte.

As autoridades informaram ainda mais seis mortes, o que eleva o número de óbitos no país a 66, de um total de 7.869 infectados.