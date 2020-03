NBA suspende temporada após exame revelar coronavírus em jogador do Utah Jazz

A NBA anunciou nesta quarta-feira (11) a suspensão temporária da temporada depois que um jogador do Utah Jazz, que não identificou, testou positivo para coronavírus.

"A NBA suspende a temporada após os jogos desta noite", informou através de um comunicado a entidade que administra o basquete profissional masculino nos Estados Unidos.

"Um jogador do Utah Jazz teve um resultado preliminar positivo para o Covid-19. O resultado do teste foi divulgado pouco antes do início da partida desta noite entre Jazz e Oklahoma City", afirmou a NBA, indicando que o atleta não estava presente na partida.

"A NBA usará essa interrupção para determinar os próximos passos a serem tomados em relação à pandemia de coronavírus", segundo o comunicado.

De acordo com o boletim de atletas que não iriam atuar nesta rodada da NBA, os dois jogadores do Utah Jazz indicados por ausência por "doença" são o francês e o congolês Emmanuel Mudiay.

Segundo jornalista Shams Charania, do The Athletic, o jogador diagnosticado positivamente é Gobert, uma das estrelas do Jazz e duas vezes vencedor do prêmio de Melhor Jogador Defensivo da NBA.

Fontes não identificadas disseram a Charania que "Gobert se sente bem, forte e estável, forte o suficiente para jogar esta noite".

A partida entre Oklahoma e Jazz foi suspensa momentos antes do início, com os jogadores em quadra, gerando grande confusão entre o público.

Pelo sistema de som da arena esportiva onde seria realizada a partida foi informado que "circunstâncias imprevistas" motivaram o adiamento.

Nesta quarta-feira, a NBA se reuniu com os proprietários das 30 equipes da liga de basquete para tomar medidas preventivas contra a nova pandemia de coronavírus.

De acordo com a rede da ESPN, a maioria das equipes estava inclinada a manter a temporada da NBA, mas jogando sem público.

Horas antes, o Golden State Warriors foi o primeiro time a anunciar que jogaria seu próximo jogo em casa, previsto para a quinta-feira, com portas fechadas contra o Brooklyn Nets.