Agressividade para conter pandemia

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou estar preocupado com a propagação e a gravidade da doença (foto: FABRICE COFFRINI/AFP)





A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, ontem, o que já era esperado há algum tempo: que a epidemia de Covid-19, que infectou mais de 110 mil pessoas em todo mundo desde o final de dezembro, pode ser considerada uma pandemia, mas que pode ser “controlada”. Nas duas últimas semanas, o número de casos fora da China multiplicou 13 vezes e o número de países afetado triplicou, informou.





“Estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de propagação e de gravidade, bem como com os níveis alarmantes de inação” no mundo, declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva em Genebra. “Consideramos, então, que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia”, afirmou.





O chefe da OMS estimou que, “nos próximos dias e semanas”, o número de casos, mortes e países afetados aumentará. Há 900 pacientes em UTIs só na Itália, em estado grave. A organização voltou a pedir aos países que atuem para conter a epidemia, que já matou mais de 4 mil pessoas no mundo inteiro. “Devemos ser mais agressivos”, insistiu Ghebreyesus.





Aparecido em dezembro na China, o coronavírus afeta todos os continentes, exceto a Antártica, e atrapalha a vida cotidiana e econômica em um número crescente de países. “O Irã e a Itália estão na linha de frente, estão sofrendo”, disse o diretor-executivo do Programa de Emergência da OMS, Michael Ryan. “No momento, no Irã, há escassez de aparelhos respiratórios, de oxigênio”, completou.





A preocupação da OMS, agora, está na África, para se evitar mais a disseminação da doença. “Somos capazes de conter ainda esse vírus para que não chegue a países mais pobres”, ressaltou.





A escalada do surto originado na cidade chinesa de Wuhan e a velocidade com que o Sars-cov-2, como é chamado oficialmente o novo coronavírus, se espalhou pelo mundo impressionam, mas isso não é exatamente surpreendente em um mundo globalizado. Outro aspecto torna mais preocupante essa evolução: inicialmente concentrado na China, o vírus já se reproduz localmente em dezenas de países.





Segundo a entidade, adotar a descrição de pandemia não altera o que está sendo feito pela OMS e pelos países. Para Ghebreyesus, a expressão, se mal empregada, poderia levar a “medo irracional” e, consequentemente, causar sofrimento e mortes: “Pandemia não é uma palavra para ser usada à toa ou sem cuidado. É uma palavra que, se usada incorretamente, pode causar medo irracional ou noção injustificada de que a luta terminou, o que leva a sofrimento e mortes desnecessários”.





“A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS da ameaça representada por este vírus. Isso não muda o que a OMS está fazendo nem o que os países devem fazer”, destacou o diretor da OMS.





Cobrança e tratamento





A OMS ainda afirmou que alguns países “não estão fazendo nada” para afastar o contágio em massa do coronavírus, mas ressaltou que, como entidade, não interfere no modo de agir de cada nação. De acordo com a organização, todos os países devem rever suas estratégias, ativando e ampliando seus mecanismos de resposta a emergências. “Orientamos nações para que encontrem, isolem, testem e tratem todos os casos de coronavírus”, afirmou Ghebreyesus.





Ele pediu aos governos para aumentarem o número de funcionários de seus sistemas públicos de saúde, por causa da epidemia: “A taxa de mortalidade do coronavírus se mostra muito maior do que de um influenza comum. O que custa mais, o isolamento ou mortes e falência do sistema de saúde?”.





A OMS ainda ressaltou que práticas de contenção da doença resultaram em redução de casos na China e na Coreia do Sul. Segundo seu balanço mais recente, há mais de 118 mil casos de coronavírus confirmados, em 114 países, com 4.291 mortes.





A organização se disse preocupada com a “disseminação e a severidade” do coronavírus e garantiu estar em coordenação com líderes globais, com uma estratégia para não faltar medicamentos. Ainda informou que aguarda resultados da China, que podem dar “um caminho mais claro” sobre a transmissão do vírus. “Precisamos entender do que as pessoas estão morrendo e por quê, para impedir mais mortes”, destacou Ghebreyesus, complementando que não há uma fórmula matemática para entender a doença, mas é preciso observar como o surto está se movendo.





Médico aprova postura da OMS





A Organização Mundial da Saúde declarou que a crise do novo coronavírus é uma pandemia. Mas o que isso significa? Segundo o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, o termo indica que a contaminação por uma doença se tornou global, e afeta um grande número de pessoas ao mesmo tempo, em todos os continentes. “É uma universalização da infecção”, define.





O médico explica que a pandemia é diferente de epidemia, que se refere a uma contaminação mais localizada e restrita, que se espalha entre um número de pessoas menor, em uma região menor.





Depois que o Covid-19 surgiu em Wuhan, na China, se espalhou rapidamente por outros países e regiões, o que aumentou as chances de a OMS declarar uma pandemia. Antes da declaração de ontem, a organização afirmava que seria necessário o aparecimento de uma série de surtos simultaneamente em diversas partes do globo. A decisão foi tomada depois que o novo coronavírus chegou a 114 países, infectando mais de 118 mil pessoas e matando 4.291.





Estevão Urbano afirma que a OMS foi correta em declarar a pandemia neste momento. “Estes detalhes são avaliados com muita calma. Eles esperaram para declarar para que não houvesse pânico desnecessário”, diz o médico, segundo o qual, apesar do novo nome, a mudança não altera praticamente nada em nenhum aspecto do combate ao vírus: “A prevenção continua igual, porque se orienta a prevenção já pensando em uma pandemia”.





Histórico





A pandemia não é uma situação nova ou recente na história mundial. Um dos episódios com essas características foi a gripe espanhola, que matou cerca de 17 milhões de pessoas por volta de 1917. Mais recentemente, em 2009, a gripe suína – ou H1N1 – também foi considerada uma pandemia.





enquanto isso...

...ONU também pede mais ‘esforços’





Não é só a OMS que acha que os países podem fazer mais para conter o avanço do coronavírus no mundo. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu aos governos que “aumentem imediatamente os esforços” para combater a pandemia. “Apelo a cada governo (...) que redobre seus esforços imediatamente”, escreveu Guterres em um comunicado, no qual acrescentou que “esta crise afeta a todos e todos temos um papel a desempenhar”. Guterres considerou a declaração da OMS como “um pedido à ação, para todos, em todos os lugares”. E acrescentou: “É também um pedido de responsabilidade e solidariedade. Enquanto combatemos o vírus, não podemos deixar o medo se espalhar. (...) Juntos, ainda podemos mudar o curso dessa pandemia”, enfatizou o secretário-geral.