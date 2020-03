Tom Hanks e Rita Wilson são diagnosticados com o novo coronavírus

Rita Wilson e Tom Hanks são casados desde 1988 e foram diagnosticados com o novo coronavírus (foto: ABC/Image Group LA)

Os atores Tom Hanks e Rita Wilson, casados há mais de 30 anos, foram diagnosticados com o novo coronavírus. O anúncio foi feito por Hanks por meio da sua conta oficial no Twitter.





protocolos da equipe de saúde local. O ator que sustenta duas estatuetas do Oscar, no entanto, não especificou em qual cidade está.





“Nós nos sentimos um pouco cansados, como se tivéssemos resfriado, e algumas dores no corpo. Rita tem tido alguns calafrios de vez em quando. Febres brandas também”, comunicou Tom Hanks pelo Twitter.





Segundo o ator, ainda na postagem, ele e Rita ficarão isolados até que haja segurança para saírem. “Não há muito mais a fazer além de enfrentar um dia de cada vez, não?”, brincou Hanks.





O novo coronavírus, conhecido como Covid-19, já infectou mais de 118 mil pessoas em todo o mundo. Nesta quarta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia, quando uma epidemia se torna mundial.





No Brasil, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou 16 novos casos de coronavírus na tarde desta quarta. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Estado de S. Paulo.





A notícia veio a público após o novo balanço do Ministério da Saúde, que dava conta de 52 pacientes com o vírus no Brasil. Agora, com o número do Albert Einstein, são 68 casos de coronavírus no país.