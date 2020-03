Comunicado do Business Wire :The LIVEKINDLY co.

A LIVEKINDLY co. está liderando um movimento para construir um futuro sustentável, hoje, alimentado por uma rodada de financiamento de US$ 200 milhões para fundadores liderada por fundadores, empresários e líderes globais. Estabelecendo um coletivo de marcas de herança e start-up, a empresa está no caminho de se tornar uma das maiores empresas de alimentos de origem vegetal do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200311005826/pt/

Global Plant-Based Food Company, the LIVEKINDLY co., launches a $200-Million Investment supporting the Brand Portfolio of LIVEKINDLY, Fry's Family Food, and LikeMeat (Photo: Business Wire)

As marcas sob o portfólio da LIVEKINDLY co. oferecem aos consumidores alternativas de frango não transgênicos, baseadas em vegetais e incluem:A Fry Family Food Co. e a LikeMeat,bem como a plataforma de mídia digital baseada em plantas que mais cresce, LIVEKINDLY Media-da qual o nome da nova empresa deriva e significa adotar um estilo de vida sustentável e compassivo. Com esses investimentos e uma participação acionária na PURIS Holding, uma empresa verticalmente integrada de ingredientes vegetais não OGM, a LIVEKINDLY co. é a única empresa do setor de alimentos de origem vegetal que possui e opera toda a cadeia de valor da produção.

A LIVEKINDLY co. está comprometida em transformar o sistema global de alimentos, em parceria com empresas de produção avícola que buscam abraçar e contribuir com opções baseadas em plantas. Os produtos oferecem aos consumidores ingredientes naturais reconhecíveis feitos com alternativas de carne ambientalmente amigáveis que imitam o sabor e a textura do frango.

Os produtos alimentares à base de plantas estão se tornando cada vez mais populares à medida que a demanda do consumidor por opções mais limpas e sustentáveis cresce, e as tecnologias de produção melhoram para aprimorar significativamente o sabor e a textura. O mercado de proteínas de origem vegetal poderá atingir 9% do mercado global estimado em US$ 2,7 trilhões até 20401, , posicionando a LIVEKINDLY co. para forte crescimento futuro.

Liderando a LIVEKINDLY co. é uma equipe global de executivos do setor, incluindo Kees Kruythoff, presidente e diretor executivo (ex-presidente Unilever da América do Norte e Divisão Global de Assistência Domiciliar); Roger Lienhard, Conselho de Administração e fundador(fundador da Blue Horizon Corporation); e Jodi Monelle, diretora executiva e fundadora da LIVEKINDLY Media. A equipe de liderança inclui veteranos da indústria de alimentos: Mick Van Ettinger, diretor de Marketing (anteriormente da Unilever), e Aldo Uva, diretor de Operações e diretor de P&D; (anteriormente da Nestlé, Firmenich e Ferrero).

"Diferentemente de qualquer outra empresa nesse espaço, a LIVEKINDLY co. está criando um movimento que causará impacto em escala e velocidade ", disse Kruythoff. "Começamos com uma das carnes mais consumidas do mundo - o frango -, fornecendo alimentos excelentes, saborosos, à base de plantas que são mais sustentáveis e ecológicos. Também estamos em parceria com empresas de aves domésticas, incluindo a PHW na Europa e a RCL Foods na África do Sul, que estão comprometidas em adotar opções baseadas em plantas."

"A abordagem da LIVEKINDLY co. oferece um caminho a seguir para transformar a indústria global de alimentos. Nossa equipe construiu uma nova fórmula para o sucesso, trazendo inovação, experiência, recursos e escala em toda a cadeia de valor do frango à base de plantas", disse Lienhard. "Tudo começou com a união de fundadores com ideias semelhantes que compartilham uma visão para uma vida mais inteligente e sustentável e permite que a indústria de alimentos se alinhe melhor com os valores em evolução dos consumidores focados nas mudanças climáticas, no bem-estar animal e na saúde humana".

A rodada de financiamento dos fundadores será usada para novas aquisições, escalando o atual portfólio de marcas de alimentos e investimentos em plantas para aumentar rapidamente a capacidade da indústria de alimentos.

SOBRE A LIVEKINDLY CO.

A LIVEKINDLY co. é um coletivo de marcas de start-up e herança baseada em plantas, incluindo: The Fry Family Food Co., LikeMeat e LIVEKINDLY Media.

Comprometida em transformar nosso sistema global de alimentos e a única empresa do setor de alimentos de origem vegetal que possui e opera toda a cadeia de valor da produção, a LIVEKINDLY co. estabeleceu parcerias estratégicas com produtores de sementes, produtores, distribuidores e investiu em infraestrutura para transformar instalações tradicionais de produção de carne em produtos à base de plantas.

A LIVEKINDLY co. e seu portfólio de marcas está criando deliciosos alimentos à base de plantas, sem a necessidade de animais ou o esgotamento dos recursos naturais. Estamos trazendo a amabilidade para onde ela pertence: ao seu prato.

SOBRE A BLUE HORIZON CORPORATION

A Blue Horizon foi fundada em 2015 com a visão de que estratégias voltadas para o lucro e o bem comum podem ser unidas. A Blue Horizon é uma empresa de investimento do setor privado orientada para missões globais, focada em empreendimentos escaláveis que aceleram a transição global para alimentos e agricultura sustentáveis.

Para saber mais, acesse nosso site.

1https://www.jefferies.com/CMSFiles/Jefferies.com/Files/Insights/The_Great_Protein_Shakeup.pdf

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200311005826/pt/

Ojas Naik Ojas.Naik@zenogroup.com +1 (917) 406 - 7159

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.