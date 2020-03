Novos protestos no Chile no aniversário do governo de Piñera

Estudantes, em sua maioria secundaristas, protagonizaram nesta quarta-feira novos protestos em vários pontos de Santiago, em uma onda de manifestações convocada por causa do segundo aniversário do governo do presidente direitista, Sebastian Piñera.

As manifestações coincidem também com os 30 anos da volta à democracia no Chile, após a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Os pontos mais graves da manifestação ocorreram fora do Instituto Nacional, um emblemático colégio público no centro de Santiago que tem sido cenário de vários confrontos entre estudantes e a polícia. Nas manifestações dessa quarta, alguns estudantes usaram um jaleco branco e um capuz.

Por causa dos protestos, a importante avenida Alameda teve o seu trânsito interrompido por várias horas.

Protestos também aconteceram em outros pontos de Santiago, em concordância com a manifestação contra o aniversário do governo de Piñera, em meio à crise social que atinge o país desde outubro do último ano.

Também um foco dos tumultos, o metrô de santiago fechou várias de suas estações. No entanto, a rede de transporte público anunciou a suspensão de duas rotas que seguiam para áreas ao sul de Santiago.

"Nosso governo e esse presidente precisam da ajuda de todos os chilenos para superar esses tempos difíceis e desafiadores", disse Piñera em uma cerimônia no palácio presidencial de La Moneda.