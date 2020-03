Trump: se nos livrarmos do coronavírus rápido, não precisaremos de estímulos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "se nos livrarmos rápido" do problema do coronavírus, não haverá necessidade de estímulos. A declaração foi dada a repórteres durante reunião com executivos de bancos, na Casa Branca. No encontro, Trump também comentou que o impacto da doença deve ser de curto prazo.



Trump anunciou que deve fazer um anúncio sobre o combate ao coronavírus neste noite, às 20h (hora local, 22h de Brasília). Ele disse que uma isenção tributária temporária sobre a folha de pagamentos seria um ótimo estímulo neste momento, mas comentou que a oposição democrata estaria contra a proposta. O Partido Democrata controla a Câmara dos Representantes, enquanto a situação republicana comanda o Senado.



O presidente americano voltou a dizer que, antes do surto, os números da economia americana estavam muito bons, acrescentando que não se sabe como estão, no quadro atual. Ele disse já ter tomado algumas decisões sobre o assunto e que ainda deve fazer outras mais tarde. Trump afirmou que a China e a região da Ásia em geral têm avançado no combate ao coronavírus, enquanto na Europa o problema se agrava. Questionado por repórteres se isso pode significar um relaxamento nas regras para viagens à China e um endurecimento naquelas para a Europa, disse apenas que os anúncios devem ser feitos mais tarde.



Trump ainda afirmou que a prioridade do governo, agora, é resolver o problema causado pelo coronavírus. Os executivos de bancos presentes, em geral, reafirmaram seu apoio à economia americana nesse momento, dizendo estar dispostos a ajudar com empréstimos as companhias que enfrentem problemas temporários por causa da doença.