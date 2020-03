Infectados por coronavírus na Espanha superam os 2.000, com 48 mortos

O número de pessoas infectadas com Covid-19 na Espanha ultrapassou a barreira dos 2.000, que inclui 48 mortes, anunciou nesta quarta-feira o Ministério da Saúde, que agora lida com o segundo surto mais grave na Europa, atrás apenas da Itália.

Às 18h00 horário local (14h00 horário de Brasília), foram registrados 2.140 casos no território espanhol, contra 1.639 na terça-feira, de acordo com uma declaração do ministério.

Madri é a região mais afetada, com metade dos casos diagnosticados e 31 mortes. As autoridades lançaram rapidamente uma série de medidas para conter a pandemia, como o fechamento de escolas por duas semanas na capital, a desinfecção diária de veículos de transporte público, metrôs e ônibus e a proibição de voos da Itália.

O Ministério da Cultura informou nesta quarta que todos os museus da capital espanhola, incluindo El Prado, que exibe obras de Francisco de Goya e Diego Velázquez, em particular, assim como Reina Sofia, onde é exibida a obra-prima "Guernica", de Pablo Picasso, fechará de quinta-feira até novo aviso.

O coordenador de emergência do Ministério da Saúde, Fernando Simón, indicou que o impacto dessas medidas somente será conhecido "dentro de nove ou dez dias".

Além disso, ele afirmou que levaria "entre um e dois meses" para o fim da pandemia e que, na pior das hipóteses, poderia durar até "quatro meses".

O governo prometeu ajudar o setor de turismo, já que a Espanha é o segundo destino mundial para viajantes.