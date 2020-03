A Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma vitória nesta quarta-feira ao governo de Donald Trump ao manter em vigência o programa "Permanecer no México", que permite enviar ao país vizinho mais de 60.000 solicitantes de refúgio.

O máximo tribunal de justiça dos EUA deu razão à administração Trump, que pediu com urgência a suspensão de um bloqueio parcial a ese programa imposto pela Corte de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos, com sede em San Francisco.