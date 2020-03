EUA considera proibir entrada de viajantes da Europa por coronavírus

Os Estados Unidos estão considerando proibir a entrada no país de viajantes vindos da Europa na tentiva de conter a disseminação do coronavírus, disse nesta quarta-feira Ken Cuccinelli, vice-secretário interino do Departamento de Segurança Interna.

"A questão é como tratar a Europa como um todo", disse Ken Cuccinelli, vice-secretário interino do Departamento de Segurança Interna.

"Esse ainda não é o caso de usar as autoridades legais para bloquear as viagens ainda. Mas isso está sendo considerado", disse em uma audiência no Congresso.