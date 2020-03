Justiça francesa autoriza extradição de engenheiro iraniano aos Estados Unidos

O Tribunal de Cassação, uma das mais altas instâncias na França, autorizou nesta quarta-feira a extradição aos Estados Unidos do engenheiro iraniano Jalal Rohollahnejad, preso no país desde fevereiro de 2019, segundo fontes judiciais.

O homem, de 40 anos, é acusado por Washington de tentar entrar no Irã com material tecnológico, em violação das sanções americanas a Teerã. Para que realmente ocorra a extradição ainda é necessário um decreto do primeiro-ministro Eduard Philippe.

A alta instância francesa examinou um recurso do acusado apresentado no último 27 de fevereiro, após um anúncio favorável sobre a sua extradição ser apresentado pelo tribunal de Aix en Provence, no sul do país, em maio do último ano.

A rejeição ao recurso acontece uma semana depois do início do julgamento em Teerã de dois universitários franceses detidos no Irã desde junho, Fariba Adelkhah e Roland Marchal, acusados de crimes contra segurança nacional do Estado e vistos por algumas pessoas como uma possível moeda de câmbio.

Segundo a informação obtida por seu advogado, Said Dehghan, o julgamento foi adiado até uma data não especificada.

Nos últimos meses, o Irã realizou intercâmbios de prisioneiros com países que mantinham presos iranianos condenados que estavam à espera do julgamento ou ameaçados por extradição aos EUA.