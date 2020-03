Sanders anuncia que continua nas primárias e promete fazer o possível para vencer Trump

O senador de esquerda Bernie Sanders afastou as dúvidas sobre sua permanência na disputa das primárias pela indicação presidencial democrata, afirmando que participará do próximo debate e garantindo que "fará todo o possível para derrotar Donald Trump" em novembro.

"No domingo, espero ansioso pelo debate no Arizona com meu amigo Joe Biden", disse Sanders, depois que o ex-vice-presidente ampliou sua liderança nas primárias após uma série de votações.

"Donald Trump deve ser derrotado e farei o possível para que isso aconteça", acrescentou.