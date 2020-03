Uefa confirma adiamento de Inter-Getafe e Sevilla-Roma pela Liga Europa

A propagação do novo coronavírus na Itália e na Espanha motivou o adiamento de dois jogos da Liga Europa previstos para esta quinta-feira, Inter de Milão-Getafe e Sevilla-Roma, confirmou nesta quarta-feira a Uefa.

Estas duas partidas, junto com outros duelos de ida das oitavas de final da Liga Europa, seriam disputados com portões fechados, mas a Uefa finalmente teve que decidir pelo adiamento diante das medidas decretadas pelos governos destes países para frear a propagação do Covid-19.

"Como resultado das restrições de viagens entre Espanha e Itália impostas ontem pelas autoridades espanholas, as seguintes partidas (Sevilla-Roma e Inter-Getafe) pelas oitavas de final da Liga Europa não serão disputadas amanhã, 12 de março de 2020, com estava previsto", anunciou a Uefa em comunicado.

O presidente do Getafe, Ángel Torres, já havia anunciado que não permitiria que seu clube viajasse até a Itália: "Pedimos à Uefa que se busque uma outra opção do que jogar em Milão. Não queremos nos colocar no epicentro do coronavírus, não precisamos disso", declarou Torres à rádio Onda Cero.

"Se tivermos que perder a eliminatória, perderemos, mas o Getafe não viajará à Itália", completou.

Nesta quarta-feira, a Roma anunciou que não viajará a Sevilha.

Na terça, a Espanha proibiu de 11 a 25 de março todos "os voos diretos entre todo aeroporto situado na Itália e todo aeroporto situado na Espanha".

A Itália, com mais de 600 mortos, e a Espanha, com pelo menos 47 vítimas fatais, são os dois países mais afetados na Europa pela epidemia do novo coronavírus.