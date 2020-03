Grécia nega existência de centro secreto extrajudicial para deter migrantes

A Grécia negou nesta quarta-feira a existência de um centro de detenção secreto e extrajudicial para deter migrantes que chegam ao país e depois expulsá-los.

"Não há nenhum centro de detenção secreto na Grécia", disse a jornalistas o porta-voz do governo, Stelios Petsas.

"Tudo relativo à vigilância das fronteiras ou à segurança é transparente. A Constituição, o direito grego e as normas europeias imperam", ressaltou.

Mais cedo, o jornal New York Times assegurou ter confirmado a existência de um centro de detenção perto de Poros, no noroeste da Grécia.

"O centro extrajudicial é uma das táticas usadas pela Grécia para evitar uma repetição da crise migratória de 2015", escreveu o NYT.

O jornal diz ter confirmado a existência do centro em questão graças a imagens de satélite. Também entrevistou um sírio expulso para Turquia que contou ter estado lá.

Atenas sempre negou que devolvesse à Turquia os migrantes que cruzam sua fronteira. Na semana passada, uma fonte do governo garantiu à AFP que não há "devoluções", já que o governo apenas "impede a entrada, o que é muito diferente".

Jornalistas da AFP viram, ao longo da fronteira, soldados gregos encapuzados prendendo migrantes em veículos militares. Alguns refugiados estavam em furgões sem placa.

Desde 28 de fevereiro, quando a Turquia anunciou a abertura de suas fronteiras, milhares de migrantes chegaram à fronteira com a Grécia, no rio Evros. Muitos conseguiram cruzar o rio e entrar em território grego.

A Comissão Europeia pediu às autoridades gregas que "investigassem qualquer acusação de práticas ilegais ou violentas" e destacou que o assunto será mencionado durante uma visita a Atenas, na quinta-feira, da presidente Ursula von der Leyen e da comissária Ylva Johansson.

"As autoridades gregas têm a difícil tarefa de administrar uma situação excepcional, mas devem fazê-lo com total respeito aos direitos fundamentais e agir de maneira controlada", disse um porta-voz do Executivo europeu, Adalbert Jahnz.