Em Fukushima, a chama olímpica não atrai o entusiasmo de todos

Para eles, é uma "humilhação": vários evacuados da região de Fukushima não enxergam com bons olhos a iniciativa do governo de transformar o local emblemático do acidente nuclear de 2011 no midiático ponto de partida da chama olímpica.

"Fukushima tem outras preocupações além de Tóquio", resume um dos slogans em uma manifestação dos oponentes, perto do "J-Village".

Será exatamente nesse ponto a largada da chama dos Jogos de Tóquio, no dia 26 de março.

O "J-Village" é um luxuoso centro de treinamento de futebol financiado pela Tokyo Electric Power (Tepco), inaugurado em 1997 a cerca de vinte quilômetros da usina atômica de Fukushima Daiichi.

Eram tempos em que a energia nuclear prometia "um futuro radiante", como se podia ler na entrada da cidade de Futaba, vizinha da usina.

A chama passará por essa área deserta, depois que as autoridades retiraram recentemente a ordem de evacuação de uma parte da aglomeração urbana.

- "Símbolo da reconstrução" -

"Para nós, moradores de Fukushima, fazer a tocha partir daqui é algo visto como a vontade do governo de encerrar a questão do acidente nuclear: nós o vivemos como uma humilhação", disse à AFP Ruiko Muto, ativista antinuclear que mora na região de Fukushima.

"Em condições normais, teria sido um prazer se a região de Fukushima estivesse no centro das atenções internacionalmente graças à chama olímpica, mas ainda sofremos. E por causa de quem? Da Tepco", a empresa que explodiu o centro, prossegue Hiromu Murata, presidente da associação de ajuda aos evacuados 'Hidanren'.

"Fukushima não está em uma situação propicia para se alegrar com os Jogos Olímpicos", insiste Miyako Kumamoto, que também é integrante de um grupo de apoio aos evacuados, que estão tendo dificuldades para reencontrar um lar.

Após o desastre de 11 de março de 2011 causado por um gigantesco tsunami, o "J-Village" foi transformado em uma verdadeira sede de trabalhadores responsáveis por garantir e depois limpar o local: lá milhares deles trocavam de roupa, descansavam e comiam a cada dia, antes e depois de ter trabalhado no complexo nuclear.

O lugar retomou com grande pompa suas atividades como centro esportivo em abril de 2019.

"O 'J-Village' voltou a ser o que era, para nós é um símbolo, é o ponto de partida da reconstrução, de um processo em curso. Esperamos receber um grande apoio e uma grande energia graças aos Jogos Olímpicos", considerou Masao Uchibori, o governador da região.

Cerca de 41.000 pessoas ainda não voltaram a seus lares, segundo os últimos dados oficiais, que as associações consideram muito abaixo da realidade.

- Medo de serem esquecidos -

O levantamento progressivo das proibições de morar em áreas da região tampouco é bem visto por parte dos evacuados, que continuam a temer a radioatividade.

"Parte das pessoas que moravam em uma localidade considerada novamente habitável resiste a voltar, mas o Estado e a prefeitura cortaram a ajuda para morar em outro lugar. E aqueles que foram embora por medo de radiação sem serem evacuados por uma ordem específica, estão às vezes em uma situação ainda pior", lamenta Kumamoto.

E ele cita o caso de algumas famílias pobres, às quais o Estado forneceu moradias públicas gratuitamente por vários anos, para depois cobrar um aluguel, depois o dobro do valor, e agora quer expulsá-las se elas seguirem sem pagar.

"Restam apenas cinco famílias nessa situação: nós as ajudamos a encontrar um alojamento, mas é difícil entrar em contato com elas", responde um funcionário da prefeitura encarregado da habitação.

"Eles oferecem alguns locais confiando essa missão a agências inescrupulosas", diz Kumamoto.

"Parem de cobrar um aluguel que eles não podem pagar", pede ele. "Faremos isso se o Ministério das Finanças não disser que deseja assim", responde o funcionário.

Nesse diálogo de surdos, Kumamoto se pergunta: "Será que o Estado, que gastou mais de um trilhão de ienes (cerca de 9 bilhões de euros) para os Jogos Olímpicos e que promete um plano de recuperação de 13,2 trilhões de ienes (cerca de 108 bilhões de euros) para impulsionar a economia e ajudar na reconstrução, precisa de 20.000 ienes (160 euros) de aluguel mensal das famílias afetadas?

Muitas moradores na região temem, principalmente, que sejam esquecidos quando as luzes dos Jogos se apagarem.