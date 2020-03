Final da Copa da Liga francesa entre PSG e Lyon é adiada

A final da Copa da Liga francesa entre Paris Saint-Germain e Lyon, inicialmente prevista para 4 de abril no Stade de France, foi adiada para maio, anunciou nesta quarta-feira a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França, confrontada às restrições ligadas ao coronavírus.

"Em conjunto com o Paris Saint-Germain, o Olympique Lyonnais, os patrocinadores e a Federação Francesa, a LFP fixará uma nova data em função da evolução sanitária e da campanha europeia dos dois clubes", informou a Liga em comunicado.

O jogo acontecerá "no mês de maio", completou em coletiva de imprensa o diretor da LFP, Didier Quillot, que afirmou torcer para que a final possa ser disputada com público. "Mas, se o risco sanitário perdurar, será com portões fechados e, caso necessário, no meio de semana".

Esta decisão era esperada na medida que aglomerações de mais de 1.000 pessoas estão proibidas até 15 de abril na França por decreto do governo devido à propagação do coronavírus.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira pela manhã na reunião da LFP em Paris, um dia depois do anúncio de que todos os jogos dos campeonatos da primeira e segunda divisões serão disputados sem torcida até 15 de abril.

Trata-se da última final da Copa da Liga, suspensa a partir da próxima temporada por falta de patrocinador.

Inicialmente, os jogos do PSG (contra o Metz) e do Lyon (contra o Nîmes) válidos pela 31ª rodada do Campeonato Francês, prevista para o fim de semana de 4 de abril, serão adiados para 8 ou 22 de abril, de acordo com a campanha das equipes na Liga dos Campeões.

O PSG também tem na agenda a disputa da final da Copa da França, contra o Saint-Etienne no dia 25 de abril, no Stade de France, nos arredores de Paris.